Шедевры всемирно известных художников выставят на аукцион в Нью-Йорке

В Нью-Йорке открывается масштабная распродажа шедевров легендарных живописцев. С молотка уйдут работы Рубенса, Магритта, Пикассо, де Кунинга, Ротко, Климта и Буржуа. Общая стоимость лотов аукциона достигает миллиарда долларов.
Среди самых обсуждаемых произведений, выставленных на аукцион, монументальный «Паук» знаменитого скульптора Луизы Буржуа. Высота скульптуры превышает три метра. Ожидается, что металлическое членистоногое может быть продана за рекордную для работ Буржуа сумму.
«Это «Паук» Луизы Буржуа 1996 года — самое известное произведение художницы. Вообще, я думаю, что ее пауки — одни из самых знаковых скульптур XX века. Впервые они появились на картинах Луизы, когда ей было за 40, но только в 90-х уже пожилая Буржуа начала создавать их в монументальном масштабе. До этого ее пауки выставлялись на аукцион всего три раза. Эта скульптура оценивается в 30-40 миллионов долларов, в 2019 году другой паук Буржуа ушел с молотка за 32,1 миллиона долларов. Но этот, надеюсь, побьет его рекорд», — отметила Келси Леннард, глава отдела современной вечерней распродажи Sotheby’s.
Бронзовая скульптура находилась в постоянной экспозиции Музея современного искусства Сан-Паулу более 20 лет, а также предоставлялась во временное пользование и благодаря этому исколесила весь мир. Другие произведения искусства, выставленные на аукцион, который пройдет 18 мая, включают «Теперь самое время» Жана-Мишеля Баскии, Nu devant la glace Пабло Пикассо, «Портрет человека в образе бога Марса» сэра Питера Пауля Рубенса, «Остров на озере Аттерзее» Густава Климта и другие.