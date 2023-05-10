Шедевры всемирно известных художников выставят на аукцион в Нью-Йорке

Бронзовая скульптура находилась в постоянной экспозиции Музея современного искусства Сан-Паулу более 20 лет, а также предоставлялась во временное пользование и благодаря этому исколесила весь мир. Другие произведения искусства, выставленные на аукцион, который пройдет 18 мая, включают «Теперь самое время» Жана-Мишеля Баскии, Nu devant la glace Пабло Пикассо, «Портрет человека в образе бога Марса» сэра Питера Пауля Рубенса, «Остров на озере Аттерзее» Густава Климта и другие.