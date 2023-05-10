Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Нововведение начнет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Путешественникам будет достаточно наличия паспорта.
Заместитель главы Минэкономразвития России Максим Колесников ранее заявил, что число российских туристов внутри страны увеличится на 7,3 миллиона человек. Пик туристического сезона намечен на июль этого года.
В Приамурье, в свою очередь, будут созданы туристические маршруты для школьников со всей России. В рамках проекта «Классная страна» для ребят проведут интересные и познавательные экскурсии по всему региону.