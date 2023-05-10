Житель Кубани получил удар ножом в горло в Василеостровском районе Петербурга

Ночью, 9 мая, в баре, находящемся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, повздорили два посетителя. В результате конфликта один из мужчин получил от оппонента удар ножом в шею.
В отдел полиции Василеостровского района поступило сообщение о ножевом ранении, полученном мужчиной в ходе инцидента в ночном баре. Участники потасовки были в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает сетевое издание «НеваToday». Подъехавшие правоохранители обнаружили, что пострадавший получил удар ножом в область горла.
Раненого быстро доставили в больницу. Им оказался гость Северной столицы из Краснодарского края. У 25-летнего мужчины была обширная колото-резанная рана шеи, повреждения кровеносных сосудов и геморрагический шок. Спасти его не удалось.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Выяснилось, что 36-летний петербуржец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.