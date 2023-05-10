Жители Владимирской области в этом году взяли в ипотеку 8,5 млрд рублей

Жители Владимирской области стали реже пользоваться ипотечными кредитами. По сравнению с 2022 годом число заемщиков уменьшилось на 8%. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.
Как пишет vlad.aif.ru, вместе с тем в январе-марте 2023 года, благодаря росту цен на недвижимость, общий объем полученных ссуд возрос до 8,5 млрд рублей. Средняя ставка по ипотечным кредитам в марте достигла 8,7%. Средний срок составил порядка 24 лет. Средний объем кредита поднялся на 300 000 рублей и перевалил за 3,1 млн рублей. Общая доля просроченных долгов сократилась до 0,4%, отметили в ЦБ.
В Банке России напоминают, что при наличии финансовых проблем жители региона могут оформить кредитные каникулы, возможность получения которых продлили до конца текущего года.