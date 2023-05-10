Bloomberg: Россия установила рекорд по экспорту сырой нефти вопреки ограничениям

За последние четыре недели экспорт российского сырья превысил аналогичные показатели за предыдущий период, отметили аналитики издания. С апреля по май экспорт составил около 3,55 миллионов баррелей в сутки. В прошлом году поставки были на 0,4 миллиона баррелей меньше, подсчитали авторы статьи.