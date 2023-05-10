Bloomberg: Россия установила рекорд по экспорту сырой нефти вопреки ограничениям

Отгрузки сырой нефти из России превысили показатели прошлого года несмотря на санкции, сообщает Bloomberg.
За последние четыре недели экспорт российского сырья превысил аналогичные показатели за предыдущий период, отметили аналитики издания. С апреля по май экспорт составил около 3,55 миллионов баррелей в сутки. В прошлом году поставки были на 0,4 миллиона баррелей меньше, подсчитали авторы статьи.
Основными покупателями нефти после введения западных санкций стали Индия, Китай и Турция. При этом обозреватели сообщили о снижении доходов Москвы от поставок сырья. Основной причиной этого стали скидки на нефть из России, пишут авторы Bloomberg.
Ранее глава польского концерна Orlen Даниэль Обайтек заявил, что отказ от российской нефти приводит к ежедневным потерям около 27 миллионов долларов.