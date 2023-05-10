Армия ЦАР отразила атаку боевиков на город Тирингулу

Инструкторы из РФ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», уже несколько лет обучают личный состав силовых структур ЦАР. Благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ военнослужащие FACA своевременно реагируют на угрозы для безопасности граждан республики.