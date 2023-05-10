Банги, 10 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) отразили попытку вторжения боевиков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС) в город Тирингулу на севере страны.
Бойцы FACA провели крупномасштабную операцию, в результате которой бандформирование понесло тяжелые потери и отступило в окрестности населенного пункта. Сейчас военнослужащие проводят патрулирование улиц, а граждане постепенно возвращаются в свои дома.
Вооруженные силы ЦАР активно борются с радикальными группировками и восстанавливают мир на территории страны. Успехи стали возможны благодаря военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Банги.
Инструкторы из РФ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», уже несколько лет обучают личный состав силовых структур ЦАР. Благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ военнослужащие FACA своевременно реагируют на угрозы для безопасности граждан республики.
Так, недавно правительственная армия отразила нападение боевиков на военную базу в городе Боссемптеле провинции Уам-Пенде. Радикалы напали ранним утром в надежде застать FACA врасплох, но потерпели поражение.
Также солдаты FACA ликвидировали крупный полевой лагерь радикалов CPC в префектуре Ухам на севере республики. Национальные войска уничтожили большое количество сил противника и продолжили патрулирование региона для поддержания безопасности.