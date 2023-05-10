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Певица Ольга Бузова подверглась нападкам со стороны украинских туристов в Швейцарии

Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова подверглась нападкам со стороны украинских туристов в Швейцарии

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в Швейцарии подверглась нападкам со стороны украинских туристов, которые задавали ей провокационные вопросы.

В интернет просочилось видео, на котором Бузова общалась с сотрудником гостиницы в Цюрихе, как вдруг к звезде подбежали украинские туристы. Они стали требовать у нее высказаться по поводу ситуации на Украине.

«Оля, подойди сюда! Че ты боишься? Че ты убегаешь?» — выкрикивали туристы.

Неизвестные стали оскорблять Бузову и пугать резкими высказываниями, после чего телеведущая развернулась и спокойно ушла. Провокаторы продолжали кричать ей вслед обидные слова, но исполнительница проигнорировала их.

Ранее сообщалось, что Бузова была замечена на публике с маленьким ребенком на руках во время отдыха в Швейцарии. Пользователи социальных сетей в настоящее время гадают, чей это может быть малыш.
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