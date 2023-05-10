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ФСБ выявила жителя Башкирии, который собирался воевать на стороне ВСУ

Происшествия
ФСБ выявила жителя Башкирии, который собирался воевать на стороне ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ выявила 20-летнего жителя Башкирии, который планировал воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Сотрудники регионального ведомства установили, что житель Аургазинского района с сентября прошлого года собирался перейти на сторону ВСУ и воевать против Родины.

Молодому человеку объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В противном случае он будет привлечен к ответственности по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.
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