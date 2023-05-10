ФСБ выявила жителя Башкирии, который собирался воевать на стороне ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ выявила 20-летнего жителя Башкирии, который планировал воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.
Сотрудники регионального ведомства установили, что житель Аургазинского района с сентября прошлого года собирался перейти на сторону ВСУ и воевать против Родины.
Молодому человеку объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В противном случае он будет привлечен к ответственности по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.