Диетолог Оксана Панова перечислила вредные для фигуры напитки

В беседе с изданием «Газета.Ru» эксперт подчеркнула, что позиции с содержанием спирта всегда калорийны. Однако наиболее опасными являются сладкие вина. Желающим сохранить фигуру лучше отказаться и от сидра. Негативными последствиями для организма обладают и коктейли с ликерами или газировкой.