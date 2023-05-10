Диетолог Оксана Панова перечислила вредные для фигуры напитки

Алкогольные напитки могут влиять не только на здоровье, но и на фигуру. Диетолог Оксана Панова перечислила те из них, которые негативно отражаются на физической форме.
В беседе с изданием «Газета.Ru» эксперт подчеркнула, что позиции с содержанием спирта всегда калорийны. Однако наиболее опасными являются сладкие вина. Желающим сохранить фигуру лучше отказаться и от сидра. Негативными последствиями для организма обладают и коктейли с ликерами или газировкой.
Сухое красное вино и светлое пиво также могут оказаться среди «вредителей», но только если употреблять их в больших количествах. В таком случае они могут стать «калорийной бомбой».
Ранее ученые из университета Сент-Эндрюс выяснили, какие напитки лучше воды утоляют жажду. Исследователи заявили, что слегка жирные продукты отлично справляются с этой задачей.