Египет больше не будет обращаться к Совбезу ООН по поводу строительства эфиопской плотины

Каир, 10 мая. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о том, больше не будет обращаться в Совет Безопасности ООН по вопросу эфиопской дамбы, пишут арабские СМИ.
Шукри сообщил о намерении его страны достичь обязательного юридического соглашения по Великая плотина Возрождения, которое позволит начать разработку в Эфиопии. Ее строительство направлено на защиту водной безопасности как Каира, так и Судана.
«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркивает стремление его страны защитить свою водную безопасность и в то же время позволить Эфиопии добиться развития», — добавил он.
Глава МИД заявил, что не допустит причинения какого-либо вреда населению Египта и продолжит диалог с международными партнерами, которые могут повлиять на строительство плотины. Однако он подчеркнул, что не будет снова обращаться к Совету Безопасности ООН по этому вопросу.
Ранее стало известно, что более 300 человек приняли участие в праздновании Дня Победы, которое прошло в Русском доме в Египте.