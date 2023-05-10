Египет больше не будет обращаться к Совбезу ООН по поводу строительства эфиопской плотины

Глава МИД заявил, что не допустит причинения какого-либо вреда населению Египта и продолжит диалог с международными партнерами, которые могут повлиять на строительство плотины. Однако он подчеркнул, что не будет снова обращаться к Совету Безопасности ООН по этому вопросу.