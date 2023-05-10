В Тбилиси провели акцию памяти на 9 мая и осудили неофашизм

9 мая – это Великий День Победы, который в Грузии не забыли. Грузинский народ уважает своих настоящих героев, а не тех псевдогероев, которых прославляет сейчас прозападное правительство. Об этом на праздничном митинге 9 мая заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе, передает корреспондент ФАН.
С раннего утра в парке имени Киквидзе в Тбилиси, где стоит скромный бюст Герою Советского Союза Мелитону Кантария, было многолюдно: тбилисцы были в праздничном настроении. Ощущалось, что Праздник Победы ощущается грузинским обществом, несмотря на все происки западных фондов и диппредставительств, орудующих в Грузии. Более того, наблюдается тенденция возрождения былого трепетного отношения к тематике ВОВ, которое было отчасти утрачено за длительный период оголтелой антисоветской пропаганды. Настроения грузинского общества идут в диссонанс с официальными установками, все еще диктуемыми Западом политическим элитам Грузии.
Свою важную лепту в этот процесс вносят общественники Грузии, несмотря на создаваемые до сих пор сложности со стороны властей. Так, активисты Института Евразии (независимое и непрозападное НКО, что уже само по себе большая редкость в Грузии) наткнулись на растерянность полицейских и даже правительственной службы охраны, когда активисты собрались выставить фотоматериал о Мелитоне Кантария и батальоне Степана Неустроева. Руководителю Института Евразии Гулбаату Рцхиладзе пришлось применить довольно большие усилия, чтобы заставить чиновников не мешать выставке. Дело в том, что активисты показали, как они сами написали на плакатах, «настоящего» Мелитона Кантария – его скромный бюст не отображает содержание подвига Кантарии, вырван из исторического контекста (Кантария представлен без фуражки и униформы, на стеле нет упоминания, что он Герой Советского Союза и так далее). Вопреки этой установке Институт Евразии выставил аутентичный фотоматериал, на котором Кантария запечатлен с советским флагом и своим главным боевым товарищем – Михаилом Егоровым, а также другими бойцами легендарного батальона легендарной 150-ой дивизии, штурмовавшего немецкий рейхстаг.
Активисты высоко подняли плакаты и фотографии, когда в парке появились и официальные лица – премьер-министр, мэр Тбилиси, министр внутренних дел, депутаты парламента и т. д. Примечательно, что министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, а также начальник Службы Правительственной охраны Анхзор Чубинидзе подошли к активистам и внимательно рассматривали выставленный фотоматериал. Стоит отметить, что президент Грузии Саломе Зурабишвили проигнорировала памятное мероприятие, устроив перед своей резиденцией развлекательный концерт под названием «Для Европы».
Простые граждане, многие из которых пришли в парк вместе с детьми, довольно долго пробыли на спонтанно организованной выставочной акции. Сначала планировалось положить фото на мольберты, но такой возможности полиция не дала, поэтому активисты подержали фотографии в руках, создав «коридор» для прохожих.Как напоминание о злейшей сути фашизма, один из участников выставки в руках держал плакат, посвященный памяти жертв Волынской резни и обличающий украинских пособников нацистов. Также выставлена была фотография, снятая в 1945 году на Эльбе – как американцы приветствуют советских бойцов, с огромным плакатом: «Американцы никогда не забудут подвига Русских!»
После фотовыставки, руководитель Института Евразии и десятки людей, его сопровождающих, возложили цветы к бюсту Кантарии и поставили туда военные фотографии Героя. Гулбаат Рцхиладзе обратился к находящейся в парке публике (несколько сотен людей и журналисты) и поздравил всех с Днем Победы Советского Союза над фашизмом в Великой Отечественной войне – именно с такой формулировкой, чтобы не было неправильного понимания истории.
Рцхиладзе сперва говорил на грузинском языке и отметил, что это позор Грузии, когда могила неизвестного солдата в парке Ваке так долго не реставрировалась, была заброшена и завалена мусором уже более трех лет. Выступающий подчеркнул, что пассивность властей обусловлена политическим нажимом со стороны «невидимой руки» Запада. Прозападный президент страны получила указание из Запада, постараться отобрать этот монумент у общественности и переделать его как внешне, так и по сути: по замыслу президента, монумент должен стать символом «всех войн Грузии за свободу». Это является полным абсурдом и злейшим умыслом, уверен общественник.
«Я обращаюсь к правительству – не бойтесь западных организаций, тем более не бойтесь киевского режима. Мы за традиционные и религиозные ценности! Опирайтесь на Грузинский народ! Вместе мы победим!», – призвал Рцхиладзе.
Затем Рцхиладзе обратился к русскоговорящим журналистам по-русски для распространения заявления для российских и иных граждан бывшего Союза. Он выразил уверенность, что фашизм не пройдет и все народы бывшего СССР будут находить общий язык.
«Это Великий День Победы! В Грузии его не все забыли! И большинство народа, который все эти годы как бы терпел, что нам навязывают другую историю, псевдоисторию, народ все-таки держится вместе, народ все-таки хочет правды, и народ уважает своих настоящих героев, а не тех псевдогероев, которых прославляют сейчас!», –заявил Гулбаат Рцхиладзе.
Вместе с Советом ветеранов (генерал армии Т. Шубладзе, генерал полиции А. Микаберидзе) Институт Евразии передал подарочный набор немногочисленным ветеранам ВОВ, которых смогли привезти в парк. Увы, большинство из 26 ветеранов, живущих в Тбилиси, большинство уже не в состоянии передвигаться вне дома. Но о них заботится правительство, по случаю 9 мая выделяя денежные пособия. Также помогают диппредставительства Китая и России.
Вдобавок хочется отметить, что протестная акция Института Евразии от 7 мая отчасти подействовала: к 9 мая мэрия все же убрала часть мусора у основного монумента ВОВ – могилы Неизвестного солдата и распорядилась возложить туда цветы.
Общественники, представители Института Евразии, а также член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, председатель Международной неправительственной организации «Евро-Азиатский альянс» Виктор Кусиани, руководитель Фонда «Историческое наследие» Тарас Гагнидзе и другие прошли шествием от бюста Мелитону Кантария к бюсту еще одного грузина – героя, генерала Порфирия Чанчибадзе. Общественники возложили у монумента цветы, пообщались между собой и пришли к единодушному мнению, что несмотря на все козни внутренних и внешних врагов Грузии, 9 мая 2023 года в Тбилиси удалось отметить достойно.
Ранее ФАН писал, что жители Вены отметили День Победы праздничным концертом и сбором пожертвования для ЛНР.