В Тбилиси провели акцию памяти на 9 мая и осудили неофашизм

Свою важную лепту в этот процесс вносят общественники Грузии, несмотря на создаваемые до сих пор сложности со стороны властей. Так, активисты Института Евразии (независимое и непрозападное НКО, что уже само по себе большая редкость в Грузии) наткнулись на растерянность полицейских и даже правительственной службы охраны, когда активисты собрались выставить фотоматериал о Мелитоне Кантария и батальоне Степана Неустроева. Руководителю Института Евразии Гулбаату Рцхиладзе пришлось применить довольно большие усилия, чтобы заставить чиновников не мешать выставке. Дело в том, что активисты показали, как они сами написали на плакатах, «настоящего» Мелитона Кантария – его скромный бюст не отображает содержание подвига Кантарии, вырван из исторического контекста (Кантария представлен без фуражки и униформы, на стеле нет упоминания, что он Герой Советского Союза и так далее). Вопреки этой установке Институт Евразии выставил аутентичный фотоматериал, на котором Кантария запечатлен с советским флагом и своим главным боевым товарищем – Михаилом Егоровым, а также другими бойцами легендарного батальона легендарной 150-ой дивизии, штурмовавшего немецкий рейхстаг.