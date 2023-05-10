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Два неопознанных тела были обнаружены в Петербурге 9 мая

Общество
Два неопознанных тела были обнаружены в Петербурге 9 мая

В праздничный день 9 Мая в Санкт-Петербурге были обнаружены сразу два неопознанных тела. Первое было найдено в подъезде дома в Калининском районе, а второе — прямо на улице, в центре города.

Тело мужчины в подъезде дома нашли местные жители. На вид погибшему от 25 до 30 лет, сообщает сетевое издание «Петроград». Внешних признаков насильственной смерти при предварительном осмотре выявлено не было. Правоохранители продолжают проверку по факту происшествия. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Второй погибший был обнаружен на улице Красного Курсанта. Неподвижно лежащего мужчину заметили прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие полицейские удостоверились, что мужчина мертв. На вид ему 40-45 лет. Неподалеку лежала бутылка с прозрачной жидкостью. Емкость и тело погибшего отправлены на экспертизу, которая поможет установить причину смерти. Личности обоих погибших устанавливаются.
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