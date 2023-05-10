Два неопознанных тела были обнаружены в Петербурге 9 мая

Второй погибший был обнаружен на улице Красного Курсанта. Неподвижно лежащего мужчину заметили прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие полицейские удостоверились, что мужчина мертв. На вид ему 40-45 лет. Неподалеку лежала бутылка с прозрачной жидкостью. Емкость и тело погибшего отправлены на экспертизу, которая поможет установить причину смерти. Личности обоих погибших устанавливаются.