«Настоящий русский богатырь»: актер Сергей Рост высоко оценил талант почившего Александра Тютрюмова

Александр Тютрюмов при этом сам играл в фильмах, театре, преподавал, организовал фестиваль, напомнил Рост. У почившего артиста было очень много проектов, среди которых есть и музей, посвященный писателю Андрею Крылову. По мнению собеседника ФАН, смерть актера — это потеря человеческая, так как он согревал коллег по цеху теплом своего сердца и подзаряжал их энергией.