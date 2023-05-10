«Настоящий русский богатырь»: актер Сергей Рост высоко оценил талант почившего Александра Тютрюмова

Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов, скончавшийся в возрасте 64 лет, был остроумным, жизнерадостным и позитивным человеком. Такими воспоминаниями об артисте поделился актер Сергей Рост.
Он признался в беседе с корреспондентом ФАН, что не знал о болезни коллеги по цеху. Смерть Тютрюмова стала неожиданностью для Сергея Роста. Он высоко оценил вклад артиста в киноиндустрию.
«Я считаю, что он (Тютрюмов — Прим. Ред.) снял очень много хороших фильмов. И в наше время, не будучи с фамилией какого-то великого папы, великого дедушки, самому создать свою киностудию и столько лет успешно заниматься производством фильмов — уже подвиг», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Александр Тютрюмов при этом сам играл в фильмах, театре, преподавал, организовал фестиваль, напомнил Рост. У почившего артиста было очень много проектов, среди которых есть и музей, посвященный писателю Андрею Крылову. По мнению собеседника ФАН, смерть актера — это потеря человеческая, так как он согревал коллег по цеху теплом своего сердца и подзаряжал их энергией.
«Это был настоящий русский богатырь», — резюмировал Сергей Рост.
Актер Александр Половцев также почтил память Александра Тютрюмова. В беседе с репортерами ФАН он признался, что до сих пор не может поверить в случившееся.