Артистка Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями об актере Александре Тютрюмове

Жители Санкт-Петербурга сегодня прощаются со звездой сериала «Убойная сила», актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером Александром Тютрюмовым. В беседе с ФАН воспоминаниями о нем поделилась актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс.
По ее словам, в появившееся в СМИ сообщение о смерти артиста она поверила не сразу.
«Когда подруга прислала мне эту новость, я подумала, что это очередная утка. Так часто бывает: недавно “хоронили” Леру Кудрявцеву. Тогда у меня волосы дыбом встали, но слава Богу, Лера сразу выставила опровержение. Кроме того, я успела ей позвонить и все уточнить. Так же я сразу позвонила и на номер Саши, но, когда рубку взяла его супруга, стало ясно, что это не утка, а все действительно так», — сообщила актриса.
Эвелина Бледанс также рассказал о том, каким ей запомнился Александр Тютрюмов за время совместной работы.
«Несколько дней назад мы были с ним в очередном туре с нашим спектаклем “Любовь по-итальянски”, где мы работали втроем с Сашей и Семеном Стругачевым. Это была первая театральная постановка Александра Тютрюмова. Мы много ездили. Конечно, гастрольная жизнь сближает: в одном автомобиле, тысячи километров. Поверьте, в таких долгих разъездах всегда бывают трудности. Саша всегда был на позитиве, подбадривал тех, кто устал, угощал чем-нибудь вкусным», — поведала собеседница ФАН.
В завершение она настоятельно рекомендовала сделать соответствующие выводы из кончины артиста.
«Хочу призвать всех мужчин в возрасте от 45 лет, а с нынешней экологией можно и моложе, проверяться, поправлять то, что за годы жизни пострадало в организме. Нужно больше уделять времени себе и своему здоровью для того, чтобы не было таких трагедий, ранних уходов», — подытожила телеведущая.
Ранее режиссер Дмитрий Светозаров поделился с ФАН воспоминаниями об Александре Тютрюмове. Собеседник раскрыл уникальное качество, которое выгодно отличало этого артиста от многих коллег.