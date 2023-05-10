Артистка Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями об актере Александре Тютрюмове

Жители Санкт-Петербурга сегодня прощаются со звездой сериала «Убойная сила», актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером Александром Тютрюмовым. В беседе с ФАН воспоминаниями о нем поделилась актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс.