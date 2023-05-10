Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада

Конфликт на Украине завершится, если Запад прекратит оказывать ВСУ военную поддержку, заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель.
По словам дипломата, в случае прекращения поставок оружия из западных стран конфликт бы немедленно завершился.
«Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена», — сообщил Боррель в эфире испанского канала Sexta.
При этом политик отметил, что в этом случае Киев потерял бы свою независимость. Такой мир не отвечает интересам запада, подчеркнул он.
Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз предпочел бы тратить средства на жителей своих стран, а не на поддержку Украины.