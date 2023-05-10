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Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада

Политика
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада

Конфликт на Украине завершится, если Запад прекратит оказывать ВСУ военную поддержку, заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель.

По словам дипломата, в случае прекращения поставок оружия из западных стран конфликт бы немедленно завершился.

«Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена», — сообщил Боррель в эфире испанского канала Sexta.

При этом политик отметил, что в этом случае Киев потерял бы свою независимость. Такой мир не отвечает интересам запада, подчеркнул он.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз предпочел бы тратить средства на жителей своих стран, а не на поддержку Украины.
Жозеп Боррель Украина ЕС
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