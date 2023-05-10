Dexerto: портал Twitch заблокировал одного из лучших игроков из-за возраста

Сервис Twitch заблокировал доступ одному из лучших киберспортсменов платформы. Как отмечает издание Dexerto, причиной мог стать возраст. Игроку на момент бана исполнилось семь лет.
Журналисты подчеркивают, что канал пользователя JoDogSquad был семейным. Главный автор контента не достиг тринадцати лет, как этого требуют правила. Тем не менее ребенок находился за экраном компьютера не один. Рядом был отец. Таким образом, предписаний площадки мальчик не нарушал.
Стример уже сделал заявление о произошедшем. Он подал апелляцию и подчеркнул, что продолжит радовать подписчиков трансляциями на других площадках.
Ранее в Бразилии появился законопроект, позволяющий штрафовать социальные сети за недопустимый контент. По мнению местных властей, такая инициатива позволит бороться с «фейковыми новостями».