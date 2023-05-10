Dexerto: портал Twitch заблокировал одного из лучших игроков из-за возраста

Журналисты подчеркивают, что канал пользователя JoDogSquad был семейным. Главный автор контента не достиг тринадцати лет, как этого требуют правила. Тем не менее ребенок находился за экраном компьютера не один. Рядом был отец. Таким образом, предписаний площадки мальчик не нарушал.