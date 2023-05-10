Украина и НАТО: как Запад пытается создать новую «ось» по образцу гитлеровской Германии

Включение Украины в Североатлантический альянс соответствует стратегии Запада по созданию новой «оси» для войны с Россией. Об этом корреспонденту ФАН заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Во вторник, 9 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post сообщил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна присоединиться к Альянсу.
«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это решать не Москве, а Киеву. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — ответил он на вопрос корреспондента о возможном членстве Украины в НАТО.
Ковитиди же считает, что таким образом Запад, в лице США, пытается создать новую «ось» по образцу гитлеровской Германии для развязывания войны в Европе.
«Коллективный Запад начинает строить новую «ось» наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии, Италии и милитаристской Японии. Включение в нее Украины, превращенной американцами в фашистское государство — это тактическое решение, обусловленное общей Стратегией НАТО. Суть стратегии проста — бросить ЕС, все государства Европы, в топку войны с Россией, для достижения собственного геополитического перевеса», — резюмировала она.
Тем временем о сроках вступления Украины в НАТО не говорит и сам генсек Североатлантического альянса. Он объяснил эту неопределенность тем, что Киеву потребуется время на модернизацию ВСУ, то есть надо будет полностью перейти от советского уровня к стандартам НАТО. Только такая мера, по словам Столтенберга, поможет Украине стать суверенным и независимым государством, иначе о вопросе вступления в блок «не о чем будет говорить».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал принимать участие в заседании Военного комитета НАТО из-за напряженной оперативной ситуации на фронте. Об этом заявил глава руководитель военного совета Североатлантического альянса Роб Бауэр.