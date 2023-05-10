Украина и НАТО: как Запад пытается создать новую «ось» по образцу гитлеровской Германии

Тем временем о сроках вступления Украины в НАТО не говорит и сам генсек Североатлантического альянса. Он объяснил эту неопределенность тем, что Киеву потребуется время на модернизацию ВСУ, то есть надо будет полностью перейти от советского уровня к стандартам НАТО. Только такая мера, по словам Столтенберга, поможет Украине стать суверенным и независимым государством, иначе о вопросе вступления в блок «не о чем будет говорить».