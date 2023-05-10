Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Объем производства промышленности увеличился в Москве

Экономика
Объем производства промышленности увеличился в Москве

Объем производства столичной промышленности возрос почти на 6%. Информацией об этом поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пишет «Агентство Бизнес Новостей», в настоящее время Москва производит лекарственные средства, стройматериалы, оптические кабели, лифты и прочую продукцию, отметил столичный градоначальник.

Так, промышленность города за первые три месяца текущего года нарастила объем производства почти на 6%. Сейчас в Москве функционирует больше 3500 промышленных площадок, где трудятся более 720 000 работников, подчеркнул мэр.

По словам Собянина, московские компании все чаще используют сырье и оборудование. Кроме того, предприятия осваивают новые рынки сбыта и повышают ассортимент, добавил чиновник.
сергей собянин москва рост объема производства
Военкоры ФАН