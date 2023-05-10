Национальная нефтяная корпорация Ливии открывает клапан Азизия в пригороде Триполи

Триполи, 10 мая. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила об открытии клапана Азизия, расположенного в районе Сиди ас-Сайех, пишут арабские СМИ.
ННК сообщила о намерении поставить природный газ на электростанцию Каримия, обеспечивающую энергией южную часть Триполи. Для этого будет использоваться прибрежная магистраль, которая питается от главного пункта в Бреге.
«Количество газа на станции достигло 30 миллионов кубических футов в день, а его общее количество, транспортируемое по Западному газопроводу, равно 150 миллионам единиц в день. Ведутся работы по постепенному увеличению этих объемов до достижения 200 миллионов в день со станции KBS Brega», — сказано в заявлении корпорации.
Ранее глава утратившего легитимность триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дбейба подчеркнул необходимость увеличения добычи нефти до 2 миллионов баррелей в сутки.