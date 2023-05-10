Службы безопасности Ливии обнаружили три секретные тюрьмы для мигрантов на юго-востоке страны

Триполи, 10 мая. Службы безопасности на юго-востоке Ливии обнаружили три секретные тюрьмы, управляемые бандой из 13 человек, в которых незаконно содержатся африканские беженцы. Об этом объявило Агентство по борьбе с нелегальной миграцией в муниципалитете Эль-Куфра.
Согласно сообщению организации, злоумышленники использовали эти тюрьмы для пыток своих жертв, чтобы потом вымогать деньги у их родных. Примечательно, что днем ранее совершен арест аналогичной группировки из 23 человек в городе Мисрата на западе Ливии. Все они выходцы из Пакистана, которые перевозили из Исламабада желающих мигрировать в Европу, взимая плату в 6 тыс. долларов за каждого.
По информации агентства в Эль-Куфре, в трех обнаруженных тюрьмах находились насильственно исчезнувшие люди, среди которых были женщины и дети. Все они подвергались жестоким пыткам с целью дальнейшего вымогательства и получения выкупа в размере 20 тыс. долларов за человека.
«Мы арестовали 13 подозреваемых разных национальностей, включая одного гражданина Ливии. Их дело передано в прокуратуру. Около 60 нелегальных мигрантов, ставших жертвами злоумышленников, уже освобождены из тюрем», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Ливия являлась главной страной для транзита беженцев, направляющихся из Африки в ЕС. Однако недавние исследования итальянских властей продемонстрировали, что Тунис обогнал ее по данному показателю.