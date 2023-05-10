Службы безопасности Ливии обнаружили три секретные тюрьмы для мигрантов на юго-востоке страны

Согласно сообщению организации, злоумышленники использовали эти тюрьмы для пыток своих жертв, чтобы потом вымогать деньги у их родных. Примечательно, что днем ранее совершен арест аналогичной группировки из 23 человек в городе Мисрата на западе Ливии. Все они выходцы из Пакистана, которые перевозили из Исламабада желающих мигрировать в Европу, взимая плату в 6 тыс. долларов за каждого.