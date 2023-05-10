Арест экс-премьера вызвал в пакистанских городах массовые беспорядки

Вашингтон и Лондон спровоцировали в Пакистане кризис общегосударственного масштаба.
За праздничными мероприятиями, посвященными дню Победы, российская общественность практически не заметила такое событие, как арест 9 мая в Исламабаде бывшего пакистанского премьер-министра Имран Хана. Меж тем взятие под стражу Имран Хана поставило Пакистан даже не на грань, а, пожалуй, уже и за грань гражданской войны. Давайте вместе разберемся в том, как это случилось.
Профессиональный игрок в крикет
Имран Ахмад Хан Ниази — бывший профессиональный игрок в крикет и лидер центристской партии «Движение за справедливость», является довольно типичным для современного времени политиком–популистом. Основанная Имран Ханом партия «Движение за справедливость» выиграла парламентские выборы в 2018 году, получив 116 мест из 270. При этом, ставший в том же 2018-м премьер-министром Пакистана, Имран Хан оказался в состоянии перманентной конфронтации с основными акторами пакистанского политикума — исламистским движением, светскими партиями и армией.
Именно на период премьерства Имран Хана пришлось заметное охлаждение отношений Исламабада с Вашингтоном, связанное с изменением политического курса США в южноазиатском регионе. Причиной последнего стали действия сначала администрации Трампа, постановившей наказать Исламабад за его сближение с Пекином заморозкой финансовой поддержки в сфере безопасности, а затем действиями президента Байдена, решившего сделать ставку на партнерство не с Пакистаном, а с Индией, которая виделась «Сонному Джо» важным звеном антикитайского блока QUAD.
Финподдержку Пакистану Байден, кстати, так и не разморозил, что выглядело форменной неблагодарностью на фоне той помощи, которую Исламабад оказал Вашингтону во время реализации соглашения США с талибами в Афганистане.
В качестве логичного ответа на американский «беспредел», Имран Хан принялся усиливать взаимодействие Пакистана с Китаем и Россией. В частности, премьер-министру удалось заключить стратегическое соглашение с КНР, предполагавшее масштабные китайские инвестиции в экономику Пакистана. Мало того, пакистанские порты должны были стать важным звеном глобальной транзитной торговой системы проекта «Организация международного сотрудничества Шелковый путь», более известной под названием «Один пояс и один путь».
24 февраля 2022 года — прямо в день начала специальной военной операции на Украине, премьер-министр Имран Хан посетил Москву, где заключил с российской стороной большие инфраструктурные сделки, предусматривающие строительство новых газопроводов, которые позволили бы соединить Пакистан со Средней Азией. Иными словами, с точки зрения премьер-министра Пакистана все шло неплохо. Однако у его политических оппонентов внутри государства имелась своя точка зрения на текущие события.
Парламентские разборки и кризис
Сближение Исламабада с Пекином и Москвой нравилось в Пакистане далеко не всем. Кроме того, это недовольство активно подогревалось Вашингтоном и его союзником Лондоном. Это и подготовило почву для будущего «парламентского» переворота.
Его хроника выглядела следующим образом:
— 8 марта 2022 года оппозиционные партии представили Имран Хану вотум недоверия в Секретариат Национальной ассамблеи.
— 1 апреля 2022 года Имран Хан объявил, что в контексте вотума недоверия ему в Национальном собрании оппозиционеры предоставили три варианта на выбор, а именно: «отставка, недоверие [голосование] или выборы».
— 3 апреля в обращении к народу Имран Хан сообщил, что посоветовал президенту Пакистана распустить Национальную ассамблею. После ее роспуска правительством был издан циркуляр о том, что Имран Хан прекращает занимать пост премьер-министра Пакистана. При этом Имран Хан в соответствие со статьей 224(А) Конституции Пакистана продолжал исполнять обязанности премьер-министра, пока не будет назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра. Это категорически не понравилось оппозиции. Та начала требовать в нарушение Конституции «выгнать» Имран Хана немедленно.
Имран Хан отбивался как мог, обращаясь за помощью к своему электорату. То, что начиналось, как внутрипарламентские разборки между премьер-министром и его политическими оппонентами, стремительно эволюционировало в кризис общегосударственного масштаба.
— 10 апреля был проведен вотум недоверия, и Имран Хан оказался отстранен от должности. «Парламентский» переворот удался, но не совсем. Почему? Потому что Имран Хан отказался перестать считать себя премьер-министром, а на улицы пакистанских городов хлынули толпы его сторонников, требующих от парламентариев «отыграть все назад». Добиться своего протестующие не смогли. Так Имран Хана стал первым премьер-министром Пакистана, отстраненным от должности на основании вотума недоверия
Нельзя не отметить, что из истории с «парламентским» переворотом, фигурально выражаясь, отчетливо торчали уши американцев и англичан.
В ходе вынесения вотума недоверия Имран Хану, экс-спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился с начальником штаба пакистанской армии генералом Камар Джавед Баджвой. Официально — для обсуждения американо-пакистанских отношений. Однако главным итогом встречи Залмая Хализада с Камар Джавед Баджвой стала совсем иная повестка.
Начштаба армии Пакистана внезапно (на самом деле, конечно, нет) после свидания с экс-спецпредставителем США по Афганистану осудил специальную военную операцию России на Украине, назвав ее «вторжением».
«Российской вторжение в Украину должно быть остановлено немедленно!», — заявил Камар Джавед Баджва, тем самым нанеся удар по лояльной Москве позиции Имран Хана.
Генерал четко дал понять, что комсостав пакистанской армии не поддерживает инициативы то ли уже бывшего, то ли еще нет премьер-министра Пакистана. Удивляться этому не следует - в офицерском корпусе армии Пакистана сильны прозападные настроения, что, помимо прочего, обеспечивалось обучением пакистанских офицеров в Великобритании и, до недавнего времени, в США (в 2018-м Трамп свернул эту программу).
Три политпартии, которые против
Однако не армия стала в Пакистане главной движущей силой, стремящейся «выгнать» Имран Хана. В роли таковой выступили три политические партии. Первыми двумя из них оказались обычно враждующие друг с другом, но перед вынесением вотума недоверия Имран Хану объединившиеся «Пакистанская мусульманская лига» (ПМЛ) и «Пакистанская народная партия» (ПНП). Знаете, что объединяло лидеров этих партий, кроме ненависти к Имран Хану? Четкая ориентация на Великобританию, являющуюся ближайшей союзницей США.
Основатель ПМЛ и один из крупнейших пакистанских бизнесменов Наваз Шариф, кстати, в 2013-2017 годах занимавший должность премьер-министра Пакистана, живет в Лондоне и тесно «дружит» с британским правительством. В Пакистане интересы Наваза представляют его брат Шахбаз Шариф — руководитель оппозиции в парламенте, и дочка Марьям — вице-президент ПМЛ.
ПНП, основанная Зульфикар Али Бхутто, считается в Пакистане партией левого толка и с самого начала своего существования поддерживается Лондоном. Семья Бхутто, кстати, живет в столице Великобритании.
Так же против Имран Хана голосовали исламисты из ультраправой партии «Объединенный совет действия» и это были, пожалуй, единственные политические оппоненты премьер-министра, которые действовали против него по идейным соображениям, а не вследствие кулуарных договоренностей с иностранными бенефициарами.
Сами по себе радикалы вряд ли бы сумели довести дело до реализации вотума недоверия. Но при открытой поддержке ПМЛ и ПНП, а также не столь явном, но очень даже весомом одобрении со стороны офицерского корпуса, «Объединенный совет действия» позволил создать в парламенте Пакистана ту «критическую массу», которая и выбила Имран Хана с поста премьер-министра.
Сам Имран Хан прекрасно понимал, что против него «играли» не только оппоненты из Пакистана. Он назвал свою отставку «американским заговором», а действующее руководство государства — «импортированным правительством».
Улицы вышли из-под контроля
Что было дальше? Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф.
Месяц, за который парламентский кризис в Пакистане перерос в государственный, обошелся пакистанской экономике очень дорого — за время «войны» ПМЛ и Ко с Имран Ханом курс пакистанской рупии упал к доллару в 10 раз. При этом Имран Хан оставался достаточно популярен в широких слоях населения Пакистана вне зависимости от их этнической принадлежности и географии проживания.
Свергнутый с Олимпа», но поддерживаемый многочисленными сторонниками, Имран Хан продолжил борьбу за свое возвращение во власть. В частности, он принялся энергично готовиться к досрочным выборам в парламент. Таким образом, противники Имран Хана, надеявшиеся на то, что с политическими амбициями лидера «Движения за справедливость» покончено навсегда, просчитались.
«После смещения с должности Хана весной 2022-го политический капитал экс-премьера резко возрос, так как, стремясь вернуться на свой пост, он начал позиционировать себя «как мятежник», — постфактум резюмировала весной 2023 года британская Gardian.
Бывший премьер-министр организовал «долгий марш» протеста в Исламабад с требованием распустить парламент и назначить досрочные выборы на более ранний срок, чем предложенный май 2023 года. На октябрьских довыборах 2022 года в парламент Пакистана Имран Хан выдвигался в восьми округах, победив из них в семи. Раскол пакистанского общества углублялся. 3 ноября 2022 года в Вазирабаде по протестующим сторонникам экс-премьера была открыта стрельба. Среди раненых оказался и сам Имран Хан.
После того, как явная попытка физического устранения лидера «Движения за справедливость» потерпела неудачу, среди недругов экс-спортсмена, видимо, возникла идея отправить Имран Хана за решетку. Против него в судах Пакистана были заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая продажу госимущества на сумму более $630 тыс., коррупцию, отмывание денег, организацию беспорядков и даже терроризм.
Важно понимать, что все это происходило на фоне не прекращавшихся акций протеста сторонников Имран Хана. Де-факто, к маю 2023 года срежессированная Вашингтоном и Лондоном отставка премьер-министра Имран Хана превратила Пакистан в перегретый «паровой котел», способный взорваться от любого неосторожного движения. Это и произошло, когда утром 9 мая Имран Хан прибыл в здание Высокого суда с целью внести залог по возбужденным против него делам, после чего оказался задержан.
Высокий суд Исламабада признал арест легитимным. Сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с ордером, который был выдан 1 мая. Сразу после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты.
Политическая ситуация в стране оказалась настолько «перегрета», что многие сторонники экс-премьера высыпали на улицы крупных городов без какой-либо команды. Что называется — по собственной инициативе.
Масштаб протестов на сей раз оказался для правоохранителей совершенно неожиданным. Применение ими слезоточивого газа и нелетальных боеприпасов, а также срочно введенное правительством ограничение доступа к интернет-сервисам, не помогло — улицы вышли из-под контроля!
Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и виллу Шахбаза Шарифа, атаковали резиденцию ПМЛ, ворвались на авиабазу ВВС в Мианвали, нападению также подверглось здание межведомственной разведки. По Исламабаду поползли слухи, что вот-вот начнется штурм комплекса правительственных зданий. Положение дел осложнялось тем, что именно 9 мая глава правительства, командующий армией, а также руководители спецслужб оказались за пределами страны.
К вечеру 9 мая появились сообщения, что в ходе столкновений с силовиками погибли 32 пакистанца и еще десятки получили ранения. Сторонники бывшего премьер-министра скандировали лозунги в защиту Имран Хана и грозились в случае его гибели начать настоящую войну.
По большому счету она, эта самая война — гражданская — на улицах пакистанских городов уже началась. Просчитать все негативные последствия этого события сейчас не сможет никто.