Арест экс-премьера вызвал в пакистанских городах массовые беспорядки

— 3 апреля в обращении к народу Имран Хан сообщил, что посоветовал президенту Пакистана распустить Национальную ассамблею. После ее роспуска правительством был издан циркуляр о том, что Имран Хан прекращает занимать пост премьер-министра Пакистана. При этом Имран Хан в соответствие со статьей 224(А) Конституции Пакистана продолжал исполнять обязанности премьер-министра, пока не будет назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра. Это категорически не понравилось оппозиции. Та начала требовать в нарушение Конституции «выгнать» Имран Хана немедленно.