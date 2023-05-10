Израильские силы убили двух палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Стрельба произошла на фоне роста напряженности, вызванного серией израильских авиаударов по сектору Газа.
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по палестинцам на Западном берегу реки Иордан в городе Кабатия, к югу от Дженина. Произошло это во время одного из рейдов, которые проводят военные Иерусалима почти каждый день.
Израильская сторона заявляет, что убийство палестинцев было ответной мерой на огонь, который открыли двое мужчин по их войскам, а погибших причисляют к бойцам из «Исламского джихада» (запрещен в РФ). Убитых опознали как 19-летнего Ахмада Джамаля Ассафа и 24-летнего Варани Валида Катаната.
Причиной обострения напряженности на Западном берегу стали израильские авиаудары по сектору Газа, в результате которых погибли 15 человек, среди них были дети. Кроме этого, жители Палестины рассказали, что отряд еврейских солдат, совершая налет на город, врывался в дома, обыскивал их и грабил имущество.
«Во время нападения солдаты открыли огонь по автомобилю, убив двоих и ранив третьего», — сообщило информационное агентство WAFA.
С начала этого года еврейские военнослужащие стали причиной гибели 123 палестинцев, среди которых есть гражданские, в том числе дети. За тот же период в различных инцидентах было убито 19 израильтян.