Неизвестные злоумышленники облили краской флаг России на проспекте Королева в Петербурге

Неустановленные лица в Санкт-Петербурге в ночь на 9 мая совершили надругательство над Государственным флагом Российской Федерации. Преступники облили российский флаг красной краской.
В отделение полиции с заявлением утром 9 мая обратился пожилой житель Северной столицы. Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что неизвестные правонарушители забрызгали краской флаг РФ, который был установлен на фасаде одного из домов на проспекте Королева.
В настоящее время работники органов охраны правопорядка решают вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по ст. 329 УК РФ. Наказание за это преступление предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на этот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.