Неизвестные злоумышленники облили краской флаг России на проспекте Королева в Петербурге

В настоящее время работники органов охраны правопорядка решают вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по ст. 329 УК РФ. Наказание за это преступление предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на этот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.