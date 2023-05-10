Президент ЦСКА заявил о завершении сезона для избитого баскетболиста Алексея Шведа

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил об окончании сезона 2022/23 для избитого защитника команды Алексея Шведа. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы ЦСКА, сроки возвращения спортсмена неизвестны, но в нынешнем сезоне игрок однозначно не появится на поле, Швед будет восстанавливаться дома.
Напомним, защитник получил черепно-мозговую травму в результате нападения у выхода из ресторана в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Четверо подозреваемых уже задержаны.
Ранее баскетболист Алексей Швед рассказал, что его выписали из медучреждения.