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Президент ЦСКА заявил о завершении сезона для избитого баскетболиста Алексея Шведа

Спорт
Президент ЦСКА заявил о завершении сезона для избитого баскетболиста Алексея Шведа

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил об окончании сезона 2022/23 для избитого защитника команды Алексея Шведа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы ЦСКА, сроки возвращения спортсмена неизвестны, но в нынешнем сезоне игрок однозначно не появится на поле, Швед будет восстанавливаться дома.

Напомним, защитник получил черепно-мозговую травму в результате нападения у выхода из ресторана в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Четверо подозреваемых уже задержаны.

Ранее баскетболист Алексей Швед рассказал, что его выписали из медучреждения.
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