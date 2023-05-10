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Глава МИД РФ Лавров: Вашингтон создает в Сирии новое вооруженное формирование с участием террористов

Политика
Глава МИД РФ Лавров: Вашингтон создает в Сирии новое вооруженное формирование с участием террористов

США создали «Армию свободной Сирии» для дестабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

На встрече представителей Сирии, Ирана, России и Турции дипломат сообщил, что Белый Дом планирует привлечь бывших боевиков «Исламского Государства»✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ) для участия в новом вооруженном формировании. Целью американцев является нарушение политической ставбильности в арабской республике, уверен Лавров.

«Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране», — сказал он.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что выборы в Турции пройдут без внешнего вмешательства.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
сергей лавров сирия США
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