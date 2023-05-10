Глава МИД РФ Лавров: Вашингтон создает в Сирии новое вооруженное формирование с участием террористов

На встрече представителей Сирии, Ирана, России и Турции дипломат сообщил, что Белый Дом планирует привлечь бывших боевиков «Исламского Государства»✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ) для участия в новом вооруженном формировании. Целью американцев является нарушение политической ставбильности в арабской республике, уверен Лавров.