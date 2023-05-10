Волонтеры РФ организовали на Херсонщине флешмоб и концерт для участников спецоперации

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, к празднику Победы участники миссии организовали онлайн-флешмоб, который поддержали жители других регионов страны.
Люди разных возрастов и профессий вместе спели песню «Нам нужна одна Победа» Булата Окуджавы из известного фильма «Белорусский вокзал». Херсонцы, воронежцы, петербуржцы, архангелогородцы, пермяки и москвичи записали песню каждый в своих регионах, а итоговую видеозапись презентовали херсонцам накануне. К патриотической акции присоединились эвакуированные артисты Херсонской филармонии, а также жители Генического, Скадовского, Алешкинского округов, военнослужащие, педагоги и ученики местных школ.
«Песни военных лет — это неотъемлемая часть культурного кода нашей страны, они объединяют. А после того, как на днях в Геническе мы вместе с горожанами спели в центре города «Катюшу», мы получили массу положительных откликов, а также массу вопросов «Как можно поучаствовать в такой акции?». В итоге мы решили, что на День Победы обязательно коллективно споем военные песни. Сегодня нашей стране, на передовой и в тылу, ровно так же, как в 1945-м, нужна победа над украинскими нацистами. Поэтому мы и выбрали именно эту песню. Спасибо коллективам и жителям, которые поддержали нашу идею!», — поделился депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Песню «Нам нужна одна Победа» спели и участники спецоперации — бойцы воронежского батальона. Для них волонтеры, совместно с местными властями Генического муниципального округа, организовали концерт местных творческих коллективов. Артисты местного Центра творчества приехали в одну из боевых частей. Спели «Катюшу» и «Смуглянку», а также народные композиции и песни военных лет.
«Для нас — большая честь выступить перед нашими защитниками, тем более, мы знаем, как сейчас им нелегко. Мы всем коллективом решили поздравить наших военных. У нас состоялось несколько репетиций, очень долгих, и мы очень старались сделать так, чтобы всем понравилось», — призналась участница Центра творчества города Геническа Вероника Михайлова.
«Большое спасибо за проведенный концерт. Нам было очень приятно — артистки постарались на славу. Огромный привет Воронежу! Победа будет за нами!», — поблагодарил один из бойцов воронежского подразделения.
Воронежцам, подразделение которых дислоцируется на передовой в Херсонской области, волонтеры передали копии Знамени Победы и флаги России, а также поздравительные открытки, которые участники миссии изготовили специально к празднику.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.