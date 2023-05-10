В Госдуме призвали запретить показ ситкома «Гриффины» после серии о Челябинске

Депутат Госдумы Яна Лантратова указала на необходимость ограничить доступ к эпизоду мультсериала «Гриффины», где действие происходит в Челябинске.
Одна из главных героинь ситкома приезжает в российский город. Населенный пункт называют «Уральским Чикаго». Его жители читают газету под названием «Россия вчера» и злоупотребляют алкоголем.
Как полагает парламентарий, изображение важного для инфраструктуры пункта – это «намеренно оскорбительный художественный образ». Она уверена, что аналогичные произведения массовой культуры создают неправильный образ граждан РФ.
«Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», – резюмировала она в беседе с изданием «Подъем».
Ранее в «Гриффинах» героиня Мэг Гриффин произнесла фразу на русском языке. Помимо этого, персонажи пошутили про Новосибирск.