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В Госдуме призвали запретить показ ситкома «Гриффины» после серии о Челябинске

Общество
В Госдуме призвали запретить показ ситкома «Гриффины» после серии о Челябинске

Депутат Госдумы Яна Лантратова указала на необходимость ограничить доступ к эпизоду мультсериала «Гриффины», где действие происходит в Челябинске.

Одна из главных героинь ситкома приезжает в российский город. Населенный пункт называют «Уральским Чикаго». Его жители читают газету под названием «Россия вчера» и злоупотребляют алкоголем.

Как полагает парламентарий, изображение важного для инфраструктуры пункта – это «намеренно оскорбительный художественный образ». Она уверена, что аналогичные произведения массовой культуры создают неправильный образ граждан РФ.

«Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», – резюмировала она в беседе с изданием «Подъем».

Ранее в «Гриффинах» героиня Мэг Гриффин произнесла фразу на русском языке. Помимо этого, персонажи пошутили про Новосибирск.
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