Валерий Гергиев стал кавалером Ордена Славы Мордовии

В рамках традиционного гастрольного тура по маршруту XXII Московского Пасхального фестиваля симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева посетил столицу Мордовии. За творческие и гражданские заслуги в Саранске маэстро вручили Орден Славы Мордовии III степени.
Прославленный коллектив снова порадовал ценителей музыкального искусства изысканным репертуаром. В программе концерта прозвучали произведения отечественной и мировой классики, которые нечасто исполняются на местной сцене, сообщают «Известия Мордовии». Публика, до отказа заполнившая зал театра имени Яушева, смогла услышать виртуозное исполнение танцев из второго действия оперы Глинки «Жизнь за царя», чарующий сказочный балет Стравинского «Петрушка», хореографическую симфонию «Дафнис и Хлоя» великого французского композитора Равеля.
От имени всех поклонников Валерия Гергиева и участников его оркестра тепло поприветствовал глава Республики Мордовия Артем Здунов. Он выразил удивление и восхищение тем, как великий дирижер и его музыканты способны буквально «с колес» выходить на сцену и демонстрировать виртуозное исполнительское искусство, дарить людям радость от общения с музыкой. Руководитель региона напомнил, что прямо в ходе гастролей маэстро отметил свое 70-летие. В честь этой даты, а также за выдающиеся творческие заслуги и твердую гражданскую позицию Артем Здунов вручил великому дирижеру современности государственную награду - Орден Славы Мордовии III степени.