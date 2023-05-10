Валерий Гергиев стал кавалером Ордена Славы Мордовии

От имени всех поклонников Валерия Гергиева и участников его оркестра тепло поприветствовал глава Республики Мордовия Артем Здунов. Он выразил удивление и восхищение тем, как великий дирижер и его музыканты способны буквально «с колес» выходить на сцену и демонстрировать виртуозное исполнительское искусство, дарить людям радость от общения с музыкой. Руководитель региона напомнил, что прямо в ходе гастролей маэстро отметил свое 70-летие. В честь этой даты, а также за выдающиеся творческие заслуги и твердую гражданскую позицию Артем Здунов вручил великому дирижеру современности государственную награду - Орден Славы Мордовии III степени.