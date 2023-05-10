«Жалкий пиар технологий США»: эксперт Красноперов о «перехвате» «Кинжала» комплексом Patriot

Вашингтон и Киев пытаются искусственно занизить возможности российских военных технологий в СМИ. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее во время брифинга руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Украина якобы перехватила гиперзвуковую ракету комплекса «Кинжал» ВС РФ с помощью переданного ей комплекса противоракетной обороны американского производства.
«Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot», — подчеркнул он.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о «Кинжале», Райдер ответил: «Верно». Он также добавил, что именно Пентагон передал Киеву оборонный комплекс.
«Сбить «Кинжал» ракетой Patriot украинцы не смогли бы, поскольку скорость нашей ракеты больше 10000 километров в час, а у американской ракеты во время перехвата она составляет не более 1800 километров в час. Так что при всем желании этого не могло произойти. Украинцы что угодно могли перехватить, могли перепутать ракету, но это явно был не «Кинжал». При десяти скоростях звука не то что перехватить, а определить местоположение снаряда крайне тяжело. Пока они будут думать, что за объект летит, она уже поразит цель», — прокомментировал заявление представителя Пентагона Красноперов.
Эксперт добавил, что украинские военнослужащие не смогли бы во время полета определить тип цели, не говоря уже о ее ликвидации.
«Голословные заявления ВСУ и Райдера нужны только для пиара американских технологий, которые все явнее уступают нашему вооружению. Коллективный Запад и Украина сейчас всячески пытаются нашу страну выставить корнем мирового зла, а возможности нашего оружия искусственно принизить, как минимум в информационном плане. Но факты уверено говорят о том, что разработки РФ находятся на передовой технической мысли», — заключил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что планы украинского контрнаступления удалось полностью сорвать одним ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал».