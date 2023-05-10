Житель Шебекино в Белгородской области получил осколочное ранение в голову из-за обстрела со стороны ВСУ

Украинские боевики начали обстрел Шебекино, когда из населенного пункта выезжал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате удара пострадал местный житель.
По словам главы региона, были зафиксированы два прилета по окраине города. Снаряды ВСУ попали в огороды частных жилых домов. Из-за удара украинских военных пострадал житель Шебекино: мужчина получил осколочное ранение в голову.
«Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.
Главное следственное управление СК России ранее раскрыло дело бывшего командира первого отделения разведывательного батальона ВСУ Артура Пустовойта об убийстве гражданского в Мариуполе.