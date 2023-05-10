«Им только держаться»: актер Александр Половцев выразил соболезнования близким Тютрюмова

Актер Александр Половцев почтил память своего коллеги Александра Тютрюмова. В беседе с репортерами ФАН он признался, что до сих пор не может поверить в случившееся.
Артист сообщил, что у звезды сериала «Убойная сила» было множество планов на будущее. Его Половцев запомнил добрым и отзывчивым человеком. Он никогда не хвастался и никому ни в чем не отказывал.
Коллега по цеху отметил, что смерть хорошего знакомого до сих пор «не укладывается в голове». Он также выразил соболезнования семье мужчины.
«Им только держаться, держаться и держаться, потому что тяжело будет», – подчеркнул актер.
Ранее с деятелем культуры попрощалась актриса Галина Бокашевская. По ее мнению, артист был человеком «с большим юмором» и надежным товарищем. Умершего она назвала «Батей», к которому всегда можно было обратиться за советом.