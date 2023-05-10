Иностранная бытовая техника может подорожать на 10-12% из-за поставок в обход Казахстана

Импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% из-за решения властей Казахстана ужесточить контроль за поставками в Россию, информирует «Коммерсантъ».
Поставщики начали поиск альтернативных каналов для экспорта товаров в Россию. Рассматриваются такие варианты, как поставки через Китай, ОАЭ и Киргизию.
Помимо этого, продавцы могут перестать закупать ранее экспортируемую через Узбекистан и Казахстан технику таких компаний, как LG, Samsung, Bosch, Elctrolux и других в связи с тем, что продажа их товаров оценивается как невыгодная.
Ранее сообщалось, что Япония наряду с сокращением импорта нефти из России в разы нарастила закупки фруктов. Объем ввоза увеличился на 646%.