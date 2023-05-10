Режиссер Светозаров раскрыл, каким качеством артист Александр Тютрюмов превосходил многих профессиональных актеров

Сегодня в Санкт-Петербурге прощаются со звездой сериала «Убойная сила», актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером, предпринимателем Александром Тютрюмовым. В беседе с ФАН воспоминаниями о работе с ним поделился кинорежиссер Дмитрий Светозаров.
Собеседник отметил, что, как это часто бывает в мире кино, он общался с артистом только в рамках работы на съемочной площадке. В сериале «Агент национальной безопасности» Александр Тютрюмов исполнил роль криминального авторитета по прозвищу Морган.
«Милый, добродушный, органично существующий в кадре типаж. Честно говоря, я не общался с ним вне кадра. Думаю, он был таким же и в жизни», — сообщил режиссер.
Дмитрий Светозаров также выразил глубокое сожаление в связи с кончиной Александра Тютрюмова.
«Саша был обаятельным, добродушным, чистым человеком. Когда умирают люди, это всегда грустно. Когда умирают такие люди, пышущие здоровьем и энергией жизненной силы, это обидно вдвойне», — сказал собеседник ФАН.
В завершение он рассказал о редком таланте этого артиста, который выгодно отличал его от многих коллег по творческому цеху.
«Я познакомился с ним на съемках сериала “Агент национально безопасности”. Он не был профессиональным артистом, но у него было одно качество, которое отличало его от многих профессиональных актеров — его органичность, способность правдоподобно существовать в кадре. Он обладал умением перенести свое человеческое нутро на экран. Огромное ему за это спасибо. Очень жаль, что его не стало», — подытожил сценарист.
Ранее актер Виктор Бычков в интервью ФАН поделился воспоминаниями об Александре Тютрюмове. По словам артиста, его мама прожила на четыре года дольше, благодаря помощи этого человека.