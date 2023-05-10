Тюменские волонтеры заподозрили в поджоге леса путешественника и привязали его к дереву

Отмечается, что за день жители, имеющие активную жизненную позицию, ловили его два раза, заподозрив в нем украинского диверсанта. Однако впоследствии оказалось, что «диверсант» на самом деле обыкновенный пеший путешественник, который направлялся из Омска в Архангельск.