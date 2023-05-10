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Тюменские волонтеры заподозрили в поджоге леса путешественника и привязали его к дереву

Происшествия
Тюменские волонтеры заподозрили в поджоге леса путешественника и привязали его к дереву

Тюменские активисты встретили в лесу подозрительного мужчину и, решив, что он может быть причастен к поджогу леса, привязали его к дереву.

Как информирует tmn.aif.ru, в итоге подозреваемый был доставлен в отделение полиции для выяснения личности. Сотрудники органов охраны правопорядка установили, что задержанный мужчина не имеет отношения к поджогам. Он просто шел по лесу.

Отмечается, что за день жители, имеющие активную жизненную позицию, ловили его два раза, заподозрив в нем украинского диверсанта. Однако впоследствии оказалось, что «диверсант» на самом деле обыкновенный пеший путешественник, который направлялся из Омска в Архангельск.

Власти Тюменской области напоминают местным жителям о необходимости строго соблюдать законы России и не заниматься самоуправством.
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