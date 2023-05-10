Польша получит американские танки Abrams и РСЗО HIMARS в мае

Польша получит танки Abrams и комплексы РСЗО Himars уже в мае текущего года. Об этом сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Ожидается, что первые прибывшие американские танки сразу будут переправлены в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны. Кроме того, Польша получит системы HIMARS вместе с ракетами дальностью до 300 километров.
«Также в мае мы будем иметь первые Himars, то есть ракеты дальностью до 300 километров. Это комплексы, заказанные в 2019 году. Сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 таких систем», — добавил Блащак.
Блащак во время визита в США обсудил с компанией Lockheed Martin возможность совместного производства РСЗО HIMARS в Польше. Глава ведомства отметил, что представители фирмы готовы сотрудничать с польским ОПК.