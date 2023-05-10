Военный эксперт Кашин: в преддверие наступления ВСУ разговоры о дефиците снарядов выглядят дезинформацией

По данным украинских СМИ, в последнее время США сильно снизили поставки Киеву новейших гаубиц М777и боеприпасов к ним. Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Василий Кашин, это может быть откровенной дезинформацией со стороны спецслужб и Минобороны Украины.
Как сообщил главред украинского националистического издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, в последнее время обозначились плачевные тенденции для ВСУ — гаубиц Запад поставляет все меньше, боеприпасов тоже. При этом «друзья Киева» из США не бегут помогать, хоть и говорят о выделении оружия Украине на сотни миллионов долларов. Также проблема, по словам Бутусова, коснулась ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.
С ними проблема, по мнению журналиста-националиста, может заключаться в том, что США выгребли со складов все свои готовые ПТРК и ПЗРК, и только относительно недавно заключили с производителями новые договоры на их производство. В случае со Stinger, компания Raytheon обещала нарастить темпы его производства лишь к 2026 году. В целом, Бутусов приходит к следующему выводу — серьезное увеличение поставок Киеву снарядов от США возможно только через два года. А ликвидировать российское превосходство над ВСУ в артиллерии вообще невозможно.
Как сообщил ФАН военный эксперт, директор Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, стоны украинцев по поводу нехватки снарядов и артиллерии выглядят весьма наигранно.
«Действительно, периодически возникают вопросы с исчерпанием военных запасов США то по одному, то по другому направлению. По идее, динамика военных поставок из аерики на Украину вполне может быть неравномерной. Если говорить о боеприпасах, то нам известно о планах Запада по увеличению производства 155-миллиметровых снарядов в шесть раз в течение трех лет. Насколько мы знаем, эта работа сейчас идет, и те проблемы, которые у них есть, они планируют постепенно решать, — указал Кашин. — Разумеется, не факт, что это удастся сделать в срок, у той же Америки здесь могут возникнуть трудности. Но, тем не менее, они работают над этим».
По словам военного эксперта, пока что западное командование ищет снаряды для Украины из любых альтернативных источников, включая страны Азии и Африки.
«Примерно такая же ситуация с артиллерией. Понятно, что до февраля 2022-го производственные мощности Америки и ЕС были явно недостаточны для военных действий подобного масштаба. Однако, если украинский конфликт будет продолжаться долгое время, то коллективный Запад сможет довольно заметно нарастить свое производство пушек и гаубиц», — прогнозирует Василий Кашин.
Также эксперт напомнил — все последние месяцы ВСУ активно готовились к крупному наступлению, и продолжают делать это до сих пор.
«Соответственно, у них должны быть созданы крупные запасы снарядов, в том числе 155-миллимаетровых, образца НАТО. Возможно, они их просто придерживают до какого-то срока. Доминирующий прогноз состоит в том, что в ближайшие дни ВСУ все-таки могут перейти в контрнаступление. А значит, снарядные запасы у них для этого все-таки есть. А персонажи вроде Бутусова, напрямую связанные с Минобороны Украины, таким образом пытаются притупить бдительность наших военных и создать впечатление, что у украинской армии чего-то остро не хватает», — заключил военный аналитик Кашин.
Напомним, как заявило 10 мая издание The Washington Post, возможный провал контрнаступления ВСУ не станет поводом прекращать поставки оружия на Украину.«Поддержка Киеву будет оказываться независимо от того, смогут ли военные Украины отвоевать территорию у РФ в ходе запланированного контрнаступления. Как заявил глава МИД Британии Клевери, хотя ВСУ показали себя гораздо лучше, чем ожидали западные партнеры, в будущем могут случится непредвиденные события. «Если Россия направит на Украину новые войска, новых людей и большую огневую мощь, возможно все. Мы не должны прекращать помогать Украине», — заявил Клеверли.