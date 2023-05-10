Военный эксперт Кашин: в преддверие наступления ВСУ разговоры о дефиците снарядов выглядят дезинформацией

С ними проблема, по мнению журналиста-националиста, может заключаться в том, что США выгребли со складов все свои готовые ПТРК и ПЗРК, и только относительно недавно заключили с производителями новые договоры на их производство. В случае со Stinger, компания Raytheon обещала нарастить темпы его производства лишь к 2026 году. В целом, Бутусов приходит к следующему выводу — серьезное увеличение поставок Киеву снарядов от США возможно только через два года. А ликвидировать российское превосходство над ВСУ в артиллерии вообще невозможно.