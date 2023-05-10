Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов рассказал, почему поляки взбеленились против украинцев

По мнению Вострецова, «союзники» Киева из США и НАТО ищут повод прекратить свое участие в конфликте, сохранив хорошую мину при плохой игре. Вот почему они заинтересованы «оттяпать» хотя бы треть Украины: тогда и проигрыш будет не столь обидным, как мог бы быть. Вот почему им важно остаться при своих интересах.