В Польше заявили, что всех украинцев, восхваляющих Бандеру, следует считать врагами польского народа. Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов объяснил ФАН, что так не устраивает поляков в соседях.
Вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский призвал в своем Twitter относиться, как к врагам, к тем украинцам, кто воспевает антипольского преступника Бандеру. По мнению Сергея Вострецова, такое мнение на фоне позиции Варшавы по конфликту на Украине родилось неспроста: поляки все еще рассчитывают реализовать собственные интересы.
«Похоже, шляхта начала осознавать, что Россию не одолеть. А сожрать кусочек Украины все же хочется. Как говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но чтобы выглядеть прилично. Чтобы без вопросов, почему, мол, поляки помогали, но не помогли так, как хотели братья-украинцы: чтоб они все как один вместе с братьями-украинцами полегли на поле боя, а еще лучше и всю Европу с собой бы прихватили. Но такого в планах Польши и НАТО нет — к великому сожалению украинской властной своры. США всегда отделяет мух от котлет — ничего, как говорится, личного», — отметил Сергей Вострецов.
По мнению Вострецова, «союзники» Киева из США и НАТО ищут повод прекратить свое участие в конфликте, сохранив хорошую мину при плохой игре. Вот почему они заинтересованы «оттяпать» хотя бы треть Украины: тогда и проигрыш будет не столь обидным, как мог бы быть. Вот почему им важно остаться при своих интересах.
Америка заработала на поставках нового оружия в Европу и продаже ее никому не нужного сжиженного газа европейским простакам. Североатлантический альянс утилизировал советское оружие, к которому все равно уже не было ни боеприпасов, ни запчастей, и теперь блок полностью перешел на новые виды и американские образцы оружия с последующим его обслуживанием. Этим крайне довольно военное лобби США, набив карманы многими миллиардами долларов.
«Пока в накладе осталась только Польша, поэтому она и орет громче всех, мол, где моя доля», — считает собеседник ФАН.
И вот это как раз их шанс заполучить дешевую рабочую силу — пару десятков миллионов запуганных, бедных и несчастных украинцев, готовых «драить сапоги» панам-ляхам, продолжил он. Ведь в Российской империи, а потом и в СССР, им жилось-то плохо, наверное. Пусть насладятся во всей полноте, выполняя самую черную работу для «высшей касты» — поляков.
Тем же, кто сохранил благодарность нашему общему прошлому, добро пожаловать в Русский мир.
«Наш добрый солдат снова оплатил своей кровью свободу от фашистов, бандер и шляхты. Так что ждать осталось недолго, пусть укропена вскипает как экскременты, а мы ее пустим на удобрение (и, надеюсь, навсегда)», — метафорично выразился Сергей Вострецов.
Вот только вход в состав России будет не просто добровольным, но и на равных — никому никаких привилегий. Пора бы уже учиться на своих ошибках, сказал в заключение эксперт. Не только русским, но и их соседям.
Ранее Сергей Вострецов заявил, что проволочки с поставкой боеприпасов для ЧВК «Вагнера» недопустимы.