«Веселился, фотографировался»: художник Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Александром Тютрюмовым

Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов рассказал корреспонденту ФАН, каким ему запомнился актер Александр Тютрюмов, умерший на 65-м году жизни.
Их последняя встреча произошла на день рождения художника. Для участия в торжестве Тютрюмов прилетел из Петербурга, а уезжал уже поздним вечером.
«Веселился, фотографировался, чувствовал себя очень хорошо», — подчеркнул Сафронов в беседе с Федеральным агентством новостей.
В следующий раз артист и художник планировали встретиться уже на ПМЭФ-2023 в Петербурге. У Сафронова даже остались наброски для портрета Тютрюмова в образе русского писателя Андрея Крылова, однако подарить работу до смерти актера, к сожалению, не удалось.
Художник ответил на вопрос и о возможных жалобах Тютрюмова на здоровье. Сафронов признался, что артист планировал похудеть и пытался чувствовать себя более бодрым.
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, Галина Бокашевская также появилась на церемонии прощания с Александром Тютрюмовым. На траурном мероприятии она поделилась в корреспондентом ФАН воспоминаниями о коллеге.