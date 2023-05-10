«Веселился, фотографировался»: художник Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Александром Тютрюмовым

В следующий раз артист и художник планировали встретиться уже на ПМЭФ-2023 в Петербурге. У Сафронова даже остались наброски для портрета Тютрюмова в образе русского писателя Андрея Крылова, однако подарить работу до смерти актера, к сожалению, не удалось.