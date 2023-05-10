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В Крыму подросток захотел впечатлить подругу на детской площадке с помощью каната и погиб

Происшествия
В Крыму подросток захотел впечатлить подругу на детской площадке с помощью каната и погиб

В крымском Симферополе 14-летний подросток пытался удивить подругу на детской площадке и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации канала, школьники встретились на детской площадке у Гагаринского парка. Известно, что они познакомились недавно, и парень решил впечатлить новую подругу.

Он попытался выполнить трюк с канатом, поскользнулся и веревка сдавила горло. В результате несчастного случая ребенок погиб. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.

Ранее ярославского школьника госпитализировали после падения с шестого этажа.
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