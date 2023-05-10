Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС 12 мая

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с Международной космической станции (МКС) 12 мая выйдут в открытый космос, информирует «Роскосмос».
В сообщении госкорпорации говорится, что космонавты проводили подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-58) по государственной программе. Работа намечена на 12 мая. Космонавты должны будут выполнить задачи, связанные с проверкой функционирования станции.
Ранее сообщалось, что Прокопьев и Петелин 4 мая успешно завершили семичасовой выход в открытый космос. Они выполнили задачу, связанную с перенесением на модуль «Наука» шлюзовых камер.