Ландшафтный пожар стал причиной эвакуации жителей деревни в Новосибирской области

В Венгеровском районе новосибирской области возник крупный ландшафтный пожар. Его вовремя обнаружили сотрудники региональной аварийно-спасательной службы и не позволили огню добраться до деревни Марьинка, расположенной неподалеку.
По словам начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области, очаг пожара фронтом около полутора километров спасатели заметили во время планового патрулирования территории. Огонь уже вплотную приближался к деревне, где живут 36 человек, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru».
Сотрудники МЧС, представители администрации, а также пожарные и местные сельхозпроизводители, предоставившие технику, провели экстренную эвакуацию населения в безопасные районы. Пожар удалось потушить и не допустить распространения огня на жилые постройки. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.