Ландшафтный пожар стал причиной эвакуации жителей деревни в Новосибирской области

Сотрудники МЧС, представители администрации, а также пожарные и местные сельхозпроизводители, предоставившие технику, провели экстренную эвакуацию населения в безопасные районы. Пожар удалось потушить и не допустить распространения огня на жилые постройки. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.