Пожилой иранец установил рекорд в одном из самых необычных видов спорта

Мало кто из россиян слышал о такой спортивной дисциплине, как «персидские махи миэлем». Однако в Иране о ней знают все. Недавно 60-летний Мортеза Каландари из города Бехшар стал чемпионом в этом виде спорта и даже побил мировой рекорд.