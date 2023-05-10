Пожилой иранец установил рекорд в одном из самых необычных видов спорта

Мало кто из россиян слышал о такой спортивной дисциплине, как «персидские махи миэлем». Однако в Иране о ней знают все. Недавно 60-летний Мортеза Каландари из города Бехшар стал чемпионом в этом виде спорта и даже побил мировой рекорд.
Иранский спортсмен работает юристом, а и в свободное время активно занимается плаванием и борьбой. Персидские махи миэлем — национальное боевое искусство, в котором наш герой настоящий профессионал. Спортсмен делает вращения специальной 10-килограммовой булавой, и обошел в этом занятии всех конкурентов.
«Поскольку персидские махи миэлем являются традиционным видом спорта для Ирана, я хотел представить его в Книге рекордов Гиннесса, чтобы стать чемпионом мира», — заявил он.
Чтобы попасть в знаменитую книгу достижений, спортсмену было достаточно выполнить всего 4001 оборот миэля за час, однако он пошел дальше, и сделал в общей сложности 5728 махов. Его достижение зафиксировали представители Национального комитета по установлению рекордов Ирана.
«Мы отправим доказательства в Книгу рекордов Гиннесса. Мы надеемся, что достижение зарегистрируют на международном уровне в ближайшие три месяца», — подтвердил представитель комитета Хади Резаи.
Персидские махи миэлем — тренировочная техника в определенных видах боевых искусств, которая имеет сходство с индийской техникой йорис.