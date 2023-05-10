Петербуржец отравился мухоморами в составе таблеток от бессонницы

Мужчина из Петербурга отравился мухоморами. Средство с этим ингредиентом он принял, чтобы лучше спать, сообщил Telegram-канал SHOT.
Житель Северной столицы хотел нормализовать сон, поэтому заказал БАД в Сети. После приема очередной таблетки с грибами в составе, его самочувствие резко ухудшилось.
Медики направили его в токсикологию, диагностировав, отравление мухоморами. По рассказам самого пострадавшего, он не знал об этом ингредиенте. Правоохранители инициировали проверку, так как до этого пациент получил судимость за сбыт ядовитых веществ.
Ранее в Подмосковье обнаружили машину с 20 килограммами наркотиков. Запрещенные вещества находились в ящике для инструментов. За рулем был 37-летний бизнесмен из Оренбурга.