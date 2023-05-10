«В дурдоме все по расписанию»: блогер Вадим Манукян оценил первый полуфинал «Евровидения»

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил организовать российский музыкальный конкурс по аналогии с «Евровидением». По мнению чиновника, к участию в песенном конкурсе можно привлечь исполнителей из стран СНГ, однако композиции должны исполняться только на русском языке, чтобы «лишний раз не транслировать» музыку на английском. Кроме того, Колунов добавил, что видит необходимость в создании детского аналога «Евровидения».