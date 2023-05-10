«В дурдоме все по расписанию»: блогер Вадим Манукян оценил первый полуфинал «Евровидения»

Плач «бедной и несчастной» Украины, фрики из Хорватии и представители стран-новых членов НАТО пришлись по вкусу судейскому корпусу «Евровидения», что в очередной раз подтверждает политизированность конкурса. Об этом корреспонденту ФАН заявил журналист и блогер Вадим Манукян.
В Великобритании прошел первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». За право принять участие в итоговой борьбе боролись представители 15 стран. По результатам отбора в финал прошли следующие исполнители: Алессандра (Норвегия), Люк Блэк (Сербия), Мимикэт (Португалия), рок-группа Let 3 (Хорватия), Ремо Форрер (Швейцария), Ноа Кирель (Израиль), Паша Парфений (Молдова), Лорин (Швеция), группа Vesna (Чехия) и Кяарийя (Финляндия). При этом, как отметил Манукян, если отдельные артисты действительно достойны финала благодаря своему таланту, то некоторые из них попали туда явно по политическим мотивам.
«Евровидение окончательно стало политическим конкурсом. Ливерпуль его проводит вместо Киева, что уже само по себе вызывает смех. В начале полуфинала 9 мая говорили о политике. Украинская ведущая и певица Юлия Санина плакалась в жилетку европейским зрителям по поводу «бедной и несчастной» Украины. Да еще и певица Алеша, вернувшаяся из небытия, выступила с провокационным номером на эту же тему. А потом, как говорится, в дурдоме все по расписанию. Фрики из Хорватии изрядно позабавили публику и каким-то немыслимым образом оказались в финале. Вошедшая в НАТО Финляндия с «поражающим воображение» номером тоже пробилась в финал, да еще и букмекеры ее очень высоко котируют в этом году. Если бы не шведка Лорин (опять же, страна взяла курс в НАТО), то эти ребята были бы вне конкуренции, судя по рейтингам», — предположил журналист.
Но, по его признанию, были и приятные моменты. Во-первых, очень удачно с достойным номером выступил исполнитель из Молдавии. А, во-вторых, не остался незамеченным и талант израильской певицы.
«Паша Парфений из Молдавии очень сильно укрепил свои позиции после полуфинала. Довольно сильный номер. Лично моей фавориткой в первом полуфинале была представительница Израиля и она не подвела. Откровенно удивило попадание в финал Чехии и Португалии, но это уже дело вкуса», — резюмировал блогер.
Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая, а финал уже в это воскресенье. На данный момент гарантированное место в финале у Украины, как у победительницы прошлого «Евровидения» и у Великобритании — хозяйке текущего состязания. Также на правах «Большой четверки» «Евровидения» в итоговом состязании примут участие представители Германии, Испании, Италии и Франция.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил организовать российский музыкальный конкурс по аналогии с «Евровидением». По мнению чиновника, к участию в песенном конкурсе можно привлечь исполнителей из стран СНГ, однако композиции должны исполняться только на русском языке, чтобы «лишний раз не транслировать» музыку на английском. Кроме того, Колунов добавил, что видит необходимость в создании детского аналога «Евровидения».