Создатель британского бренда одежды Sosala рассказал о происхождении вирусного названия

Популярный у звезд бренд одежды Sosala получил свое название благодаря российским друзьям создателя марки.
Владелец бренда телеведущий Вас Джей Морган назвал свою марку одежды по совету друзей, которые выросли в России. По словам ведущего, работу над коллекцией он начал еще пять лет назад.
Наряды Sosala были хорошо приняты среди знаменитостей. В восторге от бренда оказались такие звезды, как актриса Кейт Бейсингейл и певица Рита Ора.
Ранее в Москве прошел Российский форум дизайна и моды. Главной целью мероприятия стала поддержка российских модельеров в условиях санкций.