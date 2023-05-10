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Создатель британского бренда одежды Sosala рассказал о происхождении вирусного названия

Общество
Создатель британского бренда одежды Sosala рассказал о происхождении вирусного названия

Популярный у звезд бренд одежды Sosala получил свое название благодаря российским друзьям создателя марки.

Владелец бренда телеведущий Вас Джей Морган назвал свою марку одежды по совету друзей, которые выросли в России. По словам ведущего, работу над коллекцией он начал еще пять лет назад.

Наряды Sosala были хорошо приняты среди знаменитостей. В восторге от бренда оказались такие звезды, как актриса Кейт Бейсингейл и певица Рита Ора.

Ранее в Москве прошел Российский форум дизайна и моды. Главной целью мероприятия стала поддержка российских модельеров в условиях санкций.
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