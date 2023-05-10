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Президент Азербайджана Алиев: за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел

Общество
Президент Азербайджана Алиев: за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел

Начиная с 2 мая фундамент десяти сел был заложен в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу.

Алиев отметил, что за время его присутствия в регионе состоялись многочисленные открытия различных объектов социального значения и инфраструктуры. По его словам, был заложен фундамент десяти сел.

«Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания», — перечислил президент.

Ранее стало известно, что переговоры Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 14 мая в Брюсселе. Отмечается, что Баку требует от Еревана признания Карабаха частью территории Азербайджана.
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