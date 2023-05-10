FT: тысячи граждан Индии могут потерять работу из-за «алмазных» санкций Запада против России

Новые санкции Запада, направленные против добывающих в России алмазы предприятий, могут поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии. Об этом сообщило издание Financial Times.
Издание отмечает, что сейчас российские драгоценные камни обеспечивают порядка 60% рабочих мест в отрасли. По словам президента Бхаратской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) в Мумбаи Анупа Мехты, в Индии в торговле алмазами задействован 1 миллион человек.
«Российские бриллианты обеспечивают создание 60% рабочих мест в (индийской) отрасли», — заявил он.
На данный момент Индия может свободно экспортировать необработанные камни из России в США и другие государства G7. Однако ситуация может кардинально измениться, если Запад примет инициативу по отслеживанию бриллиантов.
Ранее государства G7 заявили о планах ввести запрет на продажу российских алмазов. Страны «Большой семерки» уверены, что в реализации данной инициативы поможет новая «революционная» технология.