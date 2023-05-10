«Спасибо советским инженерам»: аналитик Дандыкин о страхе США перед российским ядерным оружием

Только благодаря ученым и инженерам СССР военный кулак Североатлантического альянса не обрушился на современную Россию. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в беседе с журналистами ABC Action News сообщил, что военный успех Киева является главным страхом Североатлантического альянса. По словам офицера, Россия никогда не допустит поражения.
«Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — отметил военный.
Риторика сдерживания Москвы, по мнению генерала, оказывает «бешеный» эффект и Пентагону приходится придерживаться красных линий. Имеющийся рычаг воздействия является причиной ограниченной помощи ВСУ, что также обеспечивает безопасность РФ.
«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — заключил Бридлав.
Комментируя сообщение американского генерала, Василий Дандыкин отметил, что если бы у России не было ядерного оружия, то с ней произошло бы то же самое, что происходило в Афганистане, Ливии и Югославии.
«На нашу территорию бы сразу же прибыли сухопутные войска, моторизированная техника и остальные составляющие, потому что он они от того же Ирака ничего не оставили. У них такая тактика — залетают ВВС, потом идут танки, и пехота добивает тех, кто выжил. А наша ядерная триада их от этого останавливает, потому что они понимают — отсидеться за океаном не получится», — подчеркнул эксперт.
Собеседник ФАН добавил, что в вопросе ядерного сдерживания РФ находится на передовых позициях и это стало самым главным фактором, останавливающим США и их сателлиты от полномасштабного вторжения на территорию России.
«У нас есть системы «Посейдон», Авангард», гиперзвуковые ракетные комплексы, тактическое ядерное оружие в том числе. В Пентагоне все это понимают и не хотят на себе испытывать всю мощь русского оружия. И за наша безопасность следует сказать спасибо советским инженерам и тем, кто поставил им задачу создать ЯО», — заключил Дандыкин.
Напомним, США используют вступление Финляндии в НАТО в своей геополитической схватке с Россией. Об этом ранее рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга.