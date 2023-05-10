Строители из Подмосковья ремонтируют поврежденные жилые дома в Мариуполе

Подмосковные специалисты по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя РФ ремонтируют конструктивные элементы и тепловой контур многоквартирных жилых домов в Мариуполе. Они устанавливают новые пластиковые окна, восстанавливают кровлю, фасад и межпанельные швы.