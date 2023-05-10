Строители из Подмосковья ремонтируют поврежденные жилые дома в Мариуполе

В городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) строители из Подмосковья занимаются восстановлением пострадавших жилых многоквартирных домов, сообщается в Telegram-канале Минстроя РФ.
Подмосковные специалисты по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя РФ ремонтируют конструктивные элементы и тепловой контур многоквартирных жилых домов в Мариуполе. Они устанавливают новые пластиковые окна, восстанавливают кровлю, фасад и межпанельные швы.
Кроме того, проводится комплексное благоустройство дворов и окрашивание домов. Расцветку зданий строители согласовали с заказчиком работ и городской администрацией. На объектах задействованы 70 работников разных направлений.
Прежде сообщалось, что Алтайским краем проводится масштабная работа по восстановлению Славяносербского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Планируется построение 3 новых фельдшерско-акушерских пункта, ремонт 25 жилых многоквартирных домов, 2 детских сада и храм.