Самый большой отель Африки начал работу в Эфиопии

Аддис-Абеба, 10 мая. Африканская авиакомпания Ethiopian Airlines открыла вторую очередь отеля Ethiopian Skylight в Эфиопии. Теперь эта гостиница является самой большой на Черном континенте.
Заведение располагается недалеко от аэропорта Боле. Отель насчитывает 1024 номера, несколько конференц-залов вместительностью до 5000 гостей и 19 ресторанов, в которых представлены блюда эфиопской, итальянской, арабской и азиатской кухни.
«Теперь мы можем с гордостью сказать, что это самый большой отель на Африканском континенте», — заявил генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасе.
Ранее в Камеруне открылся Центр образования на русском языке. В его создании активное участие приняло Министерство просвещения РФ. Каждый желающий может пройти курс лекций по истории и культуре России, в программу входит просмотр советских и российских фильмов.
Также посол Уганды в РФ Мозес Каваалууко Кизиге недавно сообщил о возможном открытии бесплатной русскоязычной школы в Уганде. Она призвана помочь африканским студентам при поступлении в российские вузы.